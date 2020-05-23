جاكوار لاند روفر تسعى للحصول على قرض من بريطانيا بسبب كورونا

تسعى شركة جاكوار لاند روفر للحصول على مساعدة حكومية لمواجهة انهيار مبيعات السيارات الذي أحدثه انتشار وباء "كوفيد 19".

وحسبما ذكره بلومبرج، قالت شركة صناعة السيارات إنها تجري "مناقشة منتظمة مع الحكومة حول مجموعة كاملة من الأمور"، رافضة تقديم تفاصيل.

وكانت سكاي نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن شركة جيه إل أر تسعى للحصول على تمويل حكومي مؤقت يزيد عن مليار جنيه، وقال التقرير أيضا إن المتحدث باسم JLR وصف "اقتراحات" أن المبلغ يصل إلى 2 مليار.

JLR ، المملوكة لشركة Tata الهندية لأكثر من عقد، لا تزال شعارًا للتراث البريطاني لصناعة السيارات، حيث تستخدم حوالي 38000 في المملكة المتحدة في إنتاج سيارات جاكوار الرياضية وسيارات Land Rover SUV، ولكنها كغيرها من شركات صناعة السيارات الأخرى، كانت تحترق من خلال النقد بعد أن فرضت القيود الصحية إغلاق الوكلاء وFA'aemal.