بعد إجازة العيد.. محاكمة المتهمين في حادثي أطفال أسيوط وطريق دهشور

تبدأ بعد إجازة عيد الفطر محاكمة المتهمين في قضية حادثي أطفال أسيوط الذي راح ضحيته أربعة أطفال اصطدمت بهم سيارة كان يقودها طفل لم يكمل الخامسة عشر من عمره؛ والذي كان يقود سيارة والده بالمخالفة للقانون ودون ترخيص بالقيادة، وكذلك قضية حادث طريق دهشور الذي راح ضحيته المجني عليه محمد يوسف مرضي بطريق وصلة دهشور حين اصطدمت به سيارة يقودها المتهم محمد وليد فكري.

وانتهت النيابة من التحقيقات في القضيتين خلال الأيام الماضية وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن بينت التحقيقات أن حادث أطفال أسيوط وقع نتيجة قيادة المتهم أحمد صابر عطية محمد سيارة والده الذي سمح له بقيادة السيارة مما أدى لتسببه في موت أربعة أطفال بإهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة أثناء قيادته المركبة بسرعة جاوزت الحدَّ الأقصى للسرعة المقررة، وعدم مساعدة المجني عليهم أو طلب المساعدة لهم مع تمكنه من ذلك، وقيادته المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وبسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

وفي حادث طريق دهشور بينت التحقيقات أن المتهم محمد وليد فكري السيد تسبب في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، وذلك خلال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه بها مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، فضلاً عن اتهامه بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى وبحالة ينجم عنها الخطر، واتلافه الدراجة التي كان يستقلها المجني عليه.