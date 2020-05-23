إغلاق تام للمحلات في "القاهرة والجيزة" لمحاصرة "كورونا"

أنهت محافظتا «القاهرة والجيزة» استعداداتهما للتفتيش والمراقبة خلال عطلة عيد الفطر، للتأكد من منع التجمعات وغلق الكافيهات والمطاعم، واستعدادات الأطقم الطبية الفورية للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا.

رفع المخلفات طوال اليوم

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن توجيهات المحافظ تتمثل فى تأكيد إغلاق المحلات والأنشطة التجارية عدا بعض الاستثناءات، مثل السوبر ماركت.

وشددت «جيهان»، فى تصريحات اليوم، على ضرورة رفع أفرع «هيئة النظافة» مخلفات وأعمال نظافة طوال اليوم، والتنسيق مع الطب البيطرى والتموين، وتفقد محلات الأغذية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة، خاصة «الأسماك المملحة» واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجهة بضرورة المرور على المراسى النيلية والحدائق والمتنزهات للتأكد من الغلق التام.

وأكدت نائب المحافظ جاهزية جميع الأحياء وغرف العمليات لتلقى أى بلاغات أو شكاوى والتعامل معها فى الحال بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة أسباب الشكوى والربط بغرفتى عمليات المنطقة الجنوبية والمحافظة.

وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تشكيل لجان تضم كافة الجهات المعنية للمرور اليومى بمختلف الأحياء لمنع التجمعات من غلق المقاهى والكافيهات والمطاعم والحدائق والمتنزهات، والتعامل الحازم مع أى مخالفة.

ووجه «راشد» مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض.