النهاية فاجئت الجميع.. ملخص الحلقة الأخيرة لمسلسل بـ100 وش

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل بـ 100 وش نهاية غير متوقعة، فبعد القبض على نجلاء والتحقيق معها تيقنت المباحث تورطها في عملية نصب فتم إحضار "طارق حواس" ظابط مباحث الأموال العامة والذي بدوره ربط كل الخيوط ببعضها وبالضغط على نجلاء اعترفت على باقي العصابة.

إتمام عملية النصب على باسم الأمير بعد عمل الميك أب التنكري في شصيات الورثة الأصليين لقطعة الأرض المملوكة لـ باسم الأمير بمعرفة ماجي السباعي ورضوى، حيث ذهبوا مع سكر لمكتب باسم بعد أن تم اختطاف مدير أعماله من قبل فتحي البلطجي لتعطيله، لأنه هو الشخص الوحيد الذي يعرف شكل الورثة الحقيقيين.

وبعد الانتهاء من توقيع العقود وتجهيز النقود ذهبوا جميعا للتأكد من تحويلها لحساب عمر في بنوك سويسرا وتجهيز أنفسهم للسفر فورا.

وفي تلك الأثناء رجال المباحث أصدروا قرارا بضبطهم في محل إقامتهم أو عملهم ولكن كانوا اختفوا فظل الضغط على نجلاء مستمرا لأخذ منها معلومات أكثر تساعد في القبض عليهم.

اعتراف نجلاء جعل رجال المباحث يتحركوا فورا ل باسم الامير كي يتم عرض صور العصابة عليه وفورا تعرف باسم على سكر وعلم انه وقع ضحية عملية نصب كبيرة.

داخل الطائرة اجتمع افراد العصابة للفرار، ولكن في لحظة أكتشفوا عدم وجود فتحي البلطجي وسطهم وفي لحظة أكتشفوا انهم وقعوا جميعا ضحايا له مما اصاب عمر بصددمة بعد اقلاع الطائرة.

تم القبض على سامح قبل اقلاع الطائرة المتجهه لموزامبيق ونجلاء في قسم الشرطة اما فتحي غادر لجهة غير معلومة بأموال حصيلة النصب الاخيرة لباسم الامير، اما عصابة عمر وسكر بعد ان وصلوا لسويسرا وطبعا بدون اموال امتهنوا التسول في شوارعها بالموسيقى والرقص.

مسلسل بـ 100 وش

مسلسل بـ 100 وش بطولة نيللي كريم واسر ياسين وزينب غريب وشريف السباعيومن اخراج كاملة ابو ذكري.