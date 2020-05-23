أوقاف الوادي الجديد توزع زكاة الفطر على 325 أسرة أولى بالرعاية

انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من توزيع زكاة عيد الفطر المبارك بقيمة 65 ألف جنيه، والتي خصصتها وزارة الأوقاف كتبرعات لتوزيعها على المستحقين من فقراء المسلمين بواقع 200 جنيه لكل أسرة، بإجمالي 325 أسرة من الأكثر احتياجًا.

وقال الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، إن إدارة البر بمديرية أوقاف الوادي الجديد برعاية الشيخ محمود سيد عاشور، تولت عملية توزيع زكاة الفطر على المستحقين، للأسر الاولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين جرى إجراء بحوث اجتماعية، للتأكد من المستحقين الحقيقيين لهذه الزكاة، وإيصالها لهم، مشيرًا إلى أنه جري العمل فورًا والانتهاء من توزيعها في موعدها الشرعي قبل عيد الفطر المبارك.

وأكد "رمضان"، التنبيه على مديري الإدارات الفرعية ومديري المتابعات بتلك الإدارات للتأكيد على الالتزام بآذان النوازل فقط، وعدم تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان، مع عدم السماح لأي من المواطنين بالصلاة داخل المسجد أو بحرم المسجد خاصة صلاة العيد، على أن يجري رفع تقرير من تلك الإدارات لرفع تقرير يومي للوزارة.