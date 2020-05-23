القنطرة شرق تغمر الحدائق بالمياه استعدادا لعيد الفطر

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مواصلة تنفيذ خطة النظافة بالفترة المسائية، حيث قام جهاز تحسين البيئة بتكثيف أعمال النظافة بالفترة المسائية، وذلك بالمدينة القديمة والجديدة حيث تم رفع المخلفات والقمامة من المقالب والصناديق والمربعات ونقلها إلي المقلب العمومي، كما رُفعت الأتربة من الشوارع ورشها بالمياه وكنسها بالجرار.

وأشار "إدريس" إلى أن قسم الكهرباء استكمل إضاءة أعمدة الإنارة بجميع الشوارع، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطرالمبارك، وقام قسم الحدائق والمتنزهات بإغراق الحدائق والمسطحات الخضراء بالمياه، وذلك لعدم تواجد المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال النظافة استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وطالب "إدريس" المواطنيين بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامتهم.