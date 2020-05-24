بينهما 3 سنوات.. هشام والسكري دخلا السجن معا وخرجا في عفو العيد

يغادر محسن السكري المحكوم عليه بالسجن المؤبد، محبسه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، بعد ثلاث سنوات من خروج رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما في ذات القضية التي وقعت عام 2008 في دولة الإمارات العربية وتم التحقيق معهما ومحاكمتهما فيها في مصر، حيث تقرر حبسهما آنذاك حتى غادر هشام طلعت السجن في يونيو 2017 قبل أن يلحق به محسن السكري بعد ثلاث سنوات وكلاهما خرج ضمن قوائم العفو والإفراج بمناسبة عيد الفطر.

ومرت قضية مقتل المطربة الراحلة سوزان تميم بعدة مراحل أمام المحاكم حتى أسدل الستار عليها بحكم بات من محكمة النقض قبل ثمانية أعوام.

المحاكمة الأولى في القضية تضمَّنت إعدام السكري قبل أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم وتعاد محاكمتهما أمام محكمة الجنايات مرة ثانية لتقضي المحكمة الثانية بالسجن المؤبد للسكري، وذهبت القضية إلى محكمة النقض لكنها أيدت الحكم الثاني وكان ذلك في أوائل عام 2012 ليقضي كل منهما عقوبته في السجن، وبعد خمس سنوات غادر هشام طلعت محبسه عام 2017 ثم لحقه السكري.

قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم وقعت عام 2008 وكشفت السلطات الإماراتية ملابساتها وألقي القبض على المتهمين فيها في القاهرة وحققتها النيابة العامة وكان النائب العام حينها هو المستشار عبدالمجيد محمود الذي أحالهما للمحاكمة الجنائية التي شهدت حينها زخما إعلاميا وقضائيا وسياسيا كبيرا قبل أن تسدل محكمة النقض الستار عليها بعد 4 سنوات من وقوع الجريمة بحكم نهائي بات.