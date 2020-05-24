رش وتطهير المنشآت الحيوية بالأقصر ضد كورونا قبل العيد

أعلن الدكتور عاطف أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، وذلك في إطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح "أحمد"، أن الحملات استهدفت شوارع المدينة ومشمش والتكوين المهني والعوامية وواجهات بنوك مصر والقاهرة والأهلى ومركز شرطة الأقصر، مشيرًا إلى استمرار كل أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة، والمناطق والشوارع التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لجميع الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.