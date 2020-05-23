فرحة العيد.. "اسمعونا" ترسم البسمة على وجوه أطفال الأقصر قبيل رحيل رمضان

أتى شهر الخير بالخير، ولا يزال مصممًا أن يترك الخير حتى عند رحيله، لاسيما لأهالي الأقصر بصفة خاصة، التي شهدت مؤخرًا زخمًا واضحا، تجلى في تأسيس الكثير من الجمعيات الأهلية، وتدشين العديد من المبادرات، التي تعمل على إعانة أهالي وأسر المحافظة الأكثر احتياجًا، في شهر رمضان المعظم.

مؤسسات خيرية وجمعيات أهلية ومبادرات جماعية، وأخرى فردية، في شهر رمضان المبارك، اتحدت كلها من أجل تقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة، التي كانت هي الأخرى، الأكثر تأثرًا من الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ومع حلول عيد الفطر المبارك، دشنت مؤسسة اسمعونا الخيرية مبادرة "فرحة العيد"، استهدفت فيها كساء ما يقرب من ألف طفل، كي ترسم الابتسامة على وجوههم في العيد المبارك.

ووزعت الملابس على الأطفال، في عدد من القرى النائية والأكثر احتياجًا بالأقصر.

وحرصت المؤسسة، على توزيع الملابس والاحتياجات المختلفة على المواطنين والأطفال في الأعياد، مشاركة منها للأهالي بهدف إدخال السعادة والسرور في قلوبهم.

وكسوة العيد تضمنت توفير ملابس بجودة عالية للأطفال، من الذكور والإناث، تناسب كل الأعمار، وزعت بمشاركة الجميعات والمتطوعين في قرى المحافظة.

يذكر أن "اسمعونا"، وزعت خلال الشهر الكريم، كميات كبيرة من الكراتين الغذائية في نواحي القرى النائية عن المحافظة، لخدمة ما يقرب من 4 ألاف أسرة مستحقة للدعم، لتواجه به احتياجاتها في الشهر المبارك.

بالإضافة لمواصلتها توزيع كميات ضخمة من الكراتين الغذائية واللحوم على الجمعيات الأهلية بجميع مراكز المحافظة، لتسليمها للحالات المستحقة المقيدة بها، والانتفاع بها خلال "رمضان" المعظم.