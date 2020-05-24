القنطرة شرق تواصل أعمال النظافة واستعدادات المستشفى للطوارئ في العيد

أجرى اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، يرافقه المهندس محمد علي، جولة تفقدية للمستشفى المركزي وتفقد الاستعدادات الخاصة بحالة الطوارئ أثناء عيد الفطر المبارك، حيث تم تفقد قسم الغسيل الكلوي وقسم الاستقبال وتجهيز غرف العزل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة نوبتجيات العيد بالنسبة للأطباء والتمريض.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بجميع القطاعات الخدمية والمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطن والتشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح إدريس أنه تمت متابعة أعمال النظافة بالمدينة القديمة والمنطقة السابعة والمدينة الجديدة وصيانة وإضاءة الأعمدة، وأعمال النظافة بالقرى حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الأبطال برفع كفاءة مدخل القرية وتركيب بالدورات ورفع المخلفات والقمامة من داخل المربعات والشوارع.

كما رفعت الوحدة المحلية لقرية التقدم المخلفات من داخل القرية وقرية الأمل وعمل صيانة للأعمدة وإضاءة الشوارع، وانتهت الوحدة المحلية لقرية جلبانة من رفع المخلفات من داخل القرية وإضاءة الأعمدة داخل القرية وبالجزيرة الوسطى.

وأكد أشرف سعد مدير إدارة التموين، استعدادات الإدارة أثناء عيد الفطر من خلال توافر السلع التموينية واسطوانات الغاز وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات، والتأكد من إعلان الأسعار على السلع وجودة السلع وتاريخ الصلاحية والمرور على المخابز، مشيرا إلى أنه تم صرف حصة دقيق لمدة 3 أيام مقدما لجميع المخابز وذلك لعطلة العيد، وأن صوامع القمح سوف تتوقف أول وثاني أيام العيد فقط وسيتم الاستلام ثالث أيام العيد.