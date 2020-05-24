فيديو.. شقيق الشهيد محمد صلاح: والدي رباه على الاستقتال من أجل الوطن

قال أحمد صلاح، شقيق الشهيد البطل الرائد محمد صلاح أحد ابطال وشهداء موقعة كمين البرث، وأحد رجال الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي بالكتيبة 103 صاعقة، إن مسلسل "الاختيار" أظهر الفارق بين القوات المسلحة وعقيدة جنودها، والإرهابي هشام عشماوي الذي لم يفجر نفسه بالحزام الناسف.

وأوضح أن الشهيد محمد صلاح كان يبلغ المدفعية بضرب الكمين، وهو مازال حيًا حتى لايرفع التكفيريين علمهم على المبنى، وهذا هو فارق العقيدة.

وأضاف شقيق الشهيد محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن والده كان رجلًا عسكريًا، وربى أبنائه وزرع بهم العقيدة وحب الوطن، و"الاستقتال" من أجل أرض مصر، وهو ماظهر في موقف الشهيد محمد صلاح.

وشدد شقيق الشهيد محمد صلاح على أن مسلسل الاختيار حقيقي 100%، وقدم لقطات حدثت بالفعل.