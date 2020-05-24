وكيل دفاع النواب عن "الاختيار": صفعة قوية للإرهاب

عرضت أحداث الحلقة الثلاثين من مسلسل "الاختيار"، فيلمًا تسجيليًا عن أبطال رجال الجيش الناجين من العمليات الإرهابية، والتي حدثت في الواقع وجسدتها حلقات المسلسل على مدار شهر كامل، لنقل الروايات الحقيقية للأحداث كما حدثت على الأرض.

من جانبه، قال النائب ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن مسلسل "الاختيار" صفعة قوية علي وجه الكيانات الإرهابية، خصوصًا أنهم كانوا يعتمدون على الفيديوهات المفبركة، لشن حرب معنوية ضد الدولة، إلا أن المسلسل كان بمثابة هجمة قوية ضدهم، ورفع وعي المواطنين ضد الإرهاب الأسود.

وأضاف "مقلد"، أن المسلسل نقل للمواطن العادي مدى خسة هؤلاء الإرهابين ومدي ضعفهم أيضًا، وفي المقابل مدى البطولة والتضحيات التي نفذها الجيش المصري، للحفاظ علي تراب هذا البلد، مشيرًا إلى أن الفن هو أقصر وسيلة تواصل بين الشعوب، لذا فإن مسلسل "الاختيار" ليس مجرد عمل فني، ولكن ملحمة كشفت حجم البطولات التي يقوم بها الجيش المصري، خصوصًا أنه مقتبس من واقع موجود بالفعل.