الفرافرة والبرث وإعدام عشماوي.. المشاهد الأبرز في 30 حلقة من الاختيار

ثلاثون يومًا متواصلة منذ بداية شهر رمضان، جسد مسلسل الاختيار بطولات رجال الجيش المصري والشرطة في الدفاع عن الوطن، نجح في توثيق الحوادث الإرهابية التي ارتكبها عناصر الإرهاب المندس على أرض سيناء في حق رجال الجيش والشرطة، بل واستهدف بها المدنيون في بعض المناطق، فتصدر اسم المسلسل وصناعه محرك البحث جوجل وموقع فيس بوك وموقع التدوينات القصيرة تويتر بعدما أثار جدلا واسعا على صفحات السوشيال ميديا.

المسلسل الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة وشاركه عدد من النجوم، بعضهم ظهر كضيف شرف في وسط الأحداث، أعاد إلى الأذهان سنوات من الظلام عاشها أبناء الشعب المصري عقب ثورة يناير وتولي الإخوان مقاليد الحكم في مصر.

استشهاد خالد مغربي"دبابة" وموقعة البرث

من بين الحلقات، برزت عدد من المشاهد التي لاتزال عالقة في أذهان الملايين، آخرها لحظة الهجوم على مربع البرث واستشهاد البطل أحمد منسي والشبراوي وتفجير سيارة الشهيد خالد مغربي دبابة بواسطة العناصر الإرهابية.

حيث دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الاختيار حول واقعة كمين مربع البرث، التي وقعت في فجر 7 يوليو 2017، بدخول سيارتين ملغومتين لمربع الكمين، وبعدما تمكن أبطال الكتيبة 103 من التعامل معها، دفع التكفريين بسيارات أخرى محملة بالذخيرة والأسلحة والإرهابيين.

واستمرت المواجهات بين أبطال الكمين بقيادة منسي بين الإرهابيين على مدار ساعات طويلة حتى ظهر اليوم التالي، استشهد وأصيب عدد كبير أبطال الكمين واحدا تلو الآخر، لم يستسلم المصاب منهم حتى آخر نفس فيه.

حادث الفرافرة يوليو 2014

حادث الفرافرة الذي وقع في يوليو 2014، جسدته أحداث الحلقة 19 من الاختيار، وكان واحدا من الأحداث الأبرز في المسلسل.

جسدت المشاهد التمثيلية تفاصيل الحادث الذي وقع في الثانية ظهرًا خلال نهار رمضان، ووصفها المجند الناجي من الحادث مايكل عادل، في بداية حديثه لـ"الوطن" بالمشاهد التي نقلت الواقع كما حدث، وأعادت إلى ذاكرته ملامح المعاناة والألم ومنظر الجثث والدماء.

محاولة اغتيال وزير الداخلية سبتمبر 2013

محاولة استهداف وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، في سبتمبر 2013، وسقوط عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء في حي مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، كانت واحدة من الحوادث الإرهابية التي خطط لها الإرهابي هشام عشماوي والعناصر الإرهابية انتقاما لإسقاط حكم الإخوان في مصر، ونقلتها أحداث المسلسل وظلت عالقة في أذهان الملايين منذ عرضها في المسلسل.

نقلت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الاختيار هجمات يوليو 2015 الإرهابية على حواجز تفتيش في الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، واستمرت الهجمات الإرهابية تتوالى على رجال الجيش استشهد فيها أبطال عدة منهم المقدم رامي حسنين، بعد استهداف الإرهابيين سيارته أثناء طلوعه لتنفيذ عملية جديدة، وانفجرت به السيارة واستشهد على أرض سيناء، كما حدث في الواقع.

ذبح الشيخ السيناوي الذي ساعد منسي ورجاله

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل الاختيار ذبح الشيخ حسان السيناوي بعد أن ساعد الجيش في الإمساك بالعناصر الإرهابية، وهي واحدة من الحلقات التي تركت صدى واسع بين متابعي المسلسل، ومن بعدها محاولات البطل أحمد منسي، القصاص للشيخ حسان السيناوي، الذي أدلى لـ"منسي" بمعلومات عن مرتكب حادث استهداف الشهيد رامي حسنين.

انتهت أحداث المسلسل بعرض مشاهد حقيقية من لحظات محاكمة عشماوي ومن بعدها إعدامه لتنفيذ حكم القصاص، بعدما تمكنت عناصر من الجيش الليبي إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مصر لمحاكمته عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها.