صور.. مدير مستشفى العجمي: وزعنا الكحك والهدايا على مرضى كورونا

في محاولة لإدخال الفرحة والسرور، زيَّن الفريق الطبي داخل مستشفى العجمي العام للحجر الصحي في الإسكندرية، اليوم، أروقة المستشفى بالبلالين وتوزيع الهدايا والكحك على مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير العجمى العام غرب الإسكندرية، إن العيد مختلف هذا العام، بسبب الحجر الصحى لمرضى كورونا، حيث قرر المستشفى الاحتفال بالعيد، فتم تزيين المستشفى بالبلالين الملونة.

وأضافت أنه تم توزيع اللعب والهدايا على كل الأطفال المرضى بالمستشفى، كما تم توزيع كعك العيد على المستشفى كله من الفريق الطبى.

وأوضحت أنه سيتم إذاعة تكبيرات العيد فى سماعات المستشفى، مرتين أو ثلاث وذلك لعدم إزعاج المرضى.

وأشارت إلى أنه في حاله إقامة صلاة العيد ستكون محدودة جدا، مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى بين كل فرد والآخر متر ونصف.

ولفتت إلى أن الفريق الطبي في مستشفى العجمي، يبحث عن أي ثغرة يدخل بها الفرحة على المرضى المعزولين داخل غرف بسبب مرض كورونا، حيث يحاول الفريق الطبي التخفيف عن المرضى بسب بعدهم عن أسرهم، مع أنهم هم أنفسهم سيقضون العيد بعيدا عن أهلهم وأسرتهم.