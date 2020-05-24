الأرجنتين تجدد إجراءات الإغلاق في العاصمة حتى 7 يونيو

أعلنت الأرجنتين تجديد إجراءات الإغلاق في العاصمة حتى 7 يونيو حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وتجاوزت الأرجنتين عشرة آلاف حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"،أول أمس الجمعة، بعد تسجيل أعلى زيادة يومية، منذ بدء الجائحة

وأظهرت بيانات حكومية، وجود 10649 حالة إصابة بزيادة 718 حالة عن أمس الأول الخميس، معظمها في العاصمة بوينس أيرس، وبلغ عدد حالات الوفاة 433 حالة.

وزاد معدل حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بشكل مطرد في الأسبوع الماضي.

وفرضت الأرجنتين عزلا عاما إجباريا في معظم المناطق منذ 20 مارس الماضي، كما تطبق واحدا من أكثر القيود صارمة على السفر في العالم حيث تمنع بيع وشراء تذاكر الرحلات الجوية حتى سبتمبر المقبل.

ومددت الحكومة العزل العام حتى 24 مايو الجاري في بعض مناطق البلاد في الوقت الذي خففت فيه بعض القيود المحدودة على التنقل وقطاع الأعمال.