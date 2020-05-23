أمريكا الجنوبية.. الإصابات بكورونا في الأرجنتين تتجاوز حاجز 10 آلاف

تجاوزت الأرجنتين عشرة آلاف حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمس الجمعة، بعد تسجيل أعلى زيادة يومية، منذ بدء الجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأظهرت بيانات حكومية، وجود 10649 حالة إصابة بزيادة 718 حالة عن أمس الأول الخميس، معظمها في العاصمة بوينس أيرس، وبلغ عدد حالات الوفاة 433 حالة.

وزاد معدل حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بشكل مطرد في الأسبوع الماضي.

وفرضت الأرجنتين عزلا عاما إجباريا في معظم المناطق منذ 20 مارس الماضي، كما تطبق واحدا من أكثر القيود صارمة على السفر في العالم حيث تمنع بيع وشراء تذاكر الرحلات الجوية حتى سبتمبر المقبل.

ومددت الحكومة العزل العام حتى 24 مايو الجاري في بعض مناطق البلاد في الوقت الذي خففت فيه بعض القيود المحدودة على التنقل وقطاع الأعمال.

وفي كولومبيا، سجلت وزارة الصحة، 801 إصابة جديدة و 30 وفاة إضافية بكورنا المستجد.

وأوضحت الوزارة الكولومبية، أنه تم تسجيل ربع عدد حالات الإصابة الجديدة في العاصمة "بوجوتا" التي شهدت أعلى عدد من الإصابات بكورونا في كولومبيا.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، فيما تراوحت أعمار الضحايا بين 34 و95 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتخضع كولومبيا لإغلاق منذ نحو شهرين، إلا أن السلطات بدأت مؤخرا في السماح لبعض شركات التصنيع بإعادة فتح أبوابها.

ومن المنتظر استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل أوسع في الشهر المقبل.

وفي المكسيك، أشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل عدد قياسي من حالات الوفاة اليومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمس الجمعة بلغ أكثر من 479 حالة إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة.

وسجلت السلطات حاليا في المجمل 62527 حالة إصابة بكورونا و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف أول حالة في المكسيك أواخر فبراير الماضي.

وتم تسجيل الذروة السابقة في حالات الوفاة في 20 مايو الجاري عندما أعلنت السلطات وفاة 424 شخصا.

وفي جمهورية الدومينيكان، قال وزير الصحة العامة رافائيل سانشيز، أمس الجمعة أن عدد وفيات كورونا المستجد بلغ 456، بينما بلغت حالات الإيجابية إلى 1284.

وتم إدخال إدخال 2107 إلى المستشفى و3831 في عزلة منزلية، وفقا لما ذكرته وكالة "برنسا لاتينا".

وفي كوبا، أكد مدير علم الأوبئة الوطني، الدكتور فرانسيسكو دوران، أن خطر الإصابة بكورونا المستجد لا يزال قائماً في البلاد، مؤكدا أنه لن يكون هناك تخفيف للتدابير التي تم تنفيذها حتى الآن.

بيرو تتجاوز القيود التي طبقتها إيطاليا وإسبانيا والصين

وفي بيرو، قالت السلطات، أمس الجمعة، إنها مددت حالة الطوارئ والعزل العام لمكافحة جائحة كورونا المستجد حتى آخر يونيو المقبل، فيما يمثل إحدى أطول فترات العزل الإجباري في العالم.

وكانت بيرو بدأت العزل العام في منتصف مارس الماضي وستكون قضت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف في ظل العزل العام بحلول 30 يونيو المقبل، متجاوزة بذلك القيود التي طبقتها إيطاليا وإسبانيا والصين وهي بعض من أكثر الدول تضررا في الجائحة.

وأعلن التمديد الرئيس مارتن فيزكارا وجاء بعد تأكيد بيرو ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 111698 حالة في ثاني أعلى حالات إصابة في أمريكا اللاتينية، وبلغ عدد حالات الوفاة 3244 حالة.

وقال فيزكارا إن هذا التمديد الخامس سيأتي مع إعادة فتح أنشطة اقتصادية معينة من بينها مبيعات الأجهزة المنزلية وصالونات تصفيف الشعر وخدمات الأسنان.

وأوضح فيزكارا: علينا الانتقال إلى تعايش جديد يسمح لنا كمجتمع بأن نكون أكثر اهتماما وأكثر مسؤولية وانضباطا واحتراما لأدنى معايير السلوك حتى لا نؤذي أحباءنا".

وسيتم تخفيف القيود على بعض الألعاب الرياضية أيضا مثل كرة القدم للمحترفين، على الرغم من أن هذه الرياضات، ستقام في ملاعب بلا جمهور.