انتشار أمني بالبحر الأحمر.. والعيد بدون "شواطئ ومقابر ومواصلات"

رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى في أول أيام عيد الفطر المبارك وانتشرت الأجهزة الأمنية بالشوارع والميادين وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر التي أقرتها الحكومة وتم غلق جميع الطرق المؤيدة إلى الشواطئ والتنبيه المشدد على المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد مجلس مدينة الغردقة على المواطنين بعدم الذهاب إلى المقابر في خلال أيام عيد الفطر المبارك والتنبيه المشدد على مسؤولي المقابر بغلقها وعدم السماح بالمواطنين من الدخول َوذلك منعا للتكدس و الازدحام.

وكثف مرور البحر الأحمر من التواجد بالطريق السريعة والداخلية للرقابة على تنفيذ قرار الحكومة بمنع تسيير وسائل المواصلات العامة والسيرفيس وذلك ابتداء من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل والسماح للسيارات الملاكي والتاكسي فقط وذلك حتى الساعة الخامسة مساء تطبيقا لقرارات الحظر.

وكلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن بالحد من التجمعات والاختلاط خلال أيام العيد وتشديد الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة خلال أيام العيد.

وشدد عمرو حنفى على رفع درجة الاستعداد القصوى لقطاعات مياه الشرب والكهرباء لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة الشبكات والمحطات لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها.