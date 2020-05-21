إصابة 15شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق الغردقة رأس غارب

أصيب 15 شخصا، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 10 طريق الغردقة رأس غارب، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لنقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وعمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بانقلاب ميكروباص بالكيلو 10 قبل المدخل الجنوبي لمدينة رأس غارب بطريق الغردقة رأس غارب.

وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 15 شخصا وتم نقلهم لمستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل محضر بالواقعة وجاري التحقيق.