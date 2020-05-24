توقعات برج الحمل في العيد.. يحظى بأوقاتا سعيدة ونصيحة للتصرف بحكمة

تمد الأفلاك أصحاب برج الحمل بروح مرحة وطاقة عاطفية، إذ يكتشفون داخلهم طاقات جديدة، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد تنبؤات الحالة الفلكية لمولود برج الحمل خلال أيام العيد على الصعيد المالي والاجتماعي والعائلي.

برج الحمل في العيد

يتوقع أن يحظى أصحاب برج الحمل، بحظ جيد أول أيام العيد، ويستمتعون بأوقاتهم من خلال التواصل مع العائلة والأصحاب وشركاء الحياة.

ويميل أصحاب البرج ثاني وثالث أيام العيد إلى العصبية، لذا يفضّل أن يتحكموا في انفعالاتهم ليقضوا أوقاتًا سعيدة.

كما ينصح الفلك أصحاب برج الحمل بحماية أنفسهم وتجنب أي أعداء يزعجونهم أو يهاجمونهم، والسيطرة على التقلبات المزاجية والتصرف بحكمة.

وخلال أيام العيد، يمكن لأصحاب البرج ممارسة الرياضة والتمارين المنزلية، كما يمكنهم الاستمتاع بالموسيقى والأغاني.