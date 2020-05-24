برج الجوزاء في العيد.. أكثر الأبراج حظا ويلفت الأنظار إليه

عطارد والشمس والقمر في برج الجوزاء ما يعمل لصالحه ويساعده على أداء نشاطات كثيرة، كما يعده الفلك بالسعادة والقوة، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد تنبؤات الحالة الفلكية لمولود برج الجوزاء خلال أيام العيد على الصعيد المالي والاجتماعي والعائلي.

برج الجوزاء في العيد

يستمتع أصحاب البرج بمنتهى السحر والتألق والجاذبية أول أيام العيد نتيجة لوجود القمر في برجهم، ليحظوا بأكثر الأبراج حظًا في أول أيام العيد، كما يستطيون لفت الأنظار إليهم خاصة للجنس الآخر، وفرض رأيهم وإرادتهم على المستوى الاجتماعي.

أما ثاني وثالث أيام العيد فالقمر في منزلك الثاني، ما يدفعك للإسراف والتبذير على الصعيد المالي، لذا يفضل الحذر والحرص خلال صرف النقود، فاليوم غير مناسب للمغامرة ماليًا.

ويعرف مولود برج الجوزاء بأنّه "ملك الاتصالات"، إذ يمكنه التواصل مع جميع معارفه وأقاربه وأصدقائه حتى خلال فترة الحظر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما يحب متابعة الأخبار العالمية ومشاهدة الأفلام والمسلسلات في آن واحد.