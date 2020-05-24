في أول أيام العيد.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بقنا

أصيب 7 أشخاص صباح اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك، إثر تصادم سيارة بيجو بمركبة "توك توك"، على طريق أربعين في نجع حمادي، شمال قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في أول أيام عيد الفطر المبارك هم "عبدالرحمن عبدالمنعم، 40 عاما، ومحمود عبدالعاطي محمد، 21 عاما، وشعبان مقابل جابر، 20 عاما، وهشام مقابل جابر، 17 عاما، وأمجد مقابل جابر، 15عاما، وعدلي عبدالعاطي محمد 17عاما، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك في طريق الأربعين بمدينة نجع حمادي.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.