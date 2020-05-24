مصرع شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة بأسيوط

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود غريانى وقع فجر اليوم بشارع الجيش بحى غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود غريانى بشارع الجيش دائرة القسم ووقوع مصاب.

وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع حادث تصادم السيارة تحمل لوحات معدنية رقم ( 2893 ى ق ر) وسبب الحادث السرعة الزائدة.

نجم عن الحادث مصرع "ي ا م" 20 عاما، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أسيوط العام وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.