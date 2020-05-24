انتشار أمني مكثف وغلق شواطئ بورسعيد في أول أيام العيد

شهد محيط أماكن التنزهات والكورنيش والممشى السياحي في بورسعيد، انتشار أمنيا مكثفا، بينما انتشر رجال الأمن في الشوارع والميادين ومحيط المؤسسات العامة والحيوية بالمحافظة، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة، للحفاظ على صحة المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتشمل خطة التأمين، غلق شاطئ بورسعيد وبورفؤاد والكورنيش وطرح البحر والحدائق العامة والمتنزهات.

كما نظمت مديرية الأمن برئاسة اللواء هشام خطاب مدير الأمن، حملات مكبرة في الشوارع للتأكد من الالتزام بغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية في أحياء بورسعيد، اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء.

وناشد مدير أمن بورسعيد، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر، والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بدقة وإتقان.