فيديو.. السيسي يقدم هدايا لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فى إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

وعبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبناءها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الاحتفالات والمناسبات عرفاناً من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.