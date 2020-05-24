يبدأ تطبيقها اليوم.. 10 قرارات ملزمة لأهالي الأقصر لمواجهة كورونا

مع بداية أيام العيد، دخلت عدة قرارات اتخذتها السلطات بمحافظة الأقصر بجانب قرارات مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيز التنفيذ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حتى الجمعة المقبل.

وشملت الإجراءات الاحترازية وقرارات محافظ الأقصر خلال العيد، ما يلي:

1. غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والحدائق العامة والمنتزهات.

2. حظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا خلال فترة إجازة عيد الفطر.

3. تعليق مواصلات النقل العام والجماعي خلال فترة الإجازة.

4. إيقاف وسائل النقل النهري عدا معدية الأهالي.

5. ارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي.

6. منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

7. التأكيد على غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم طوال إجازة العيد.

8. يستثنى من الغلق والتوقف معدية الأهالي التي تعمل حتى الساعة الخامسة مساء لنقل المواطنين فقط، ثم إلى ما قبل فترة الحظر بعد انتهاء إجازة العيد.

9. ناشدت المحافظة الأهالي بعدم زيارة المقابر والمدافن على مستوى مراكز المحافظة.

10. من يزور المقابر خلال أيام العيد يتعرض للمساءلة القانونية.