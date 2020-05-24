فيديو.. أسرة الشهيد أحمد خالد صلاح تتلقى هدايا الرئيس: حضرتك مسبتناش

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، في منازلهم، بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت لافتة الرئيس لتعويضهم عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك معهم، مثلما وعدهم الرئيس مشاركتهم الاحتفال بالأعياد كل عام وتنظيم احتفال كبير لأسر الشهداء كل عام.

وتلقت أسرة الشهيد الرائد أحمد خالد صلاح هدايا الرئيس، وقالت والدة الشهيد، عن نجلها: "كان متعود ييجي يقضي معانا العيد لو كان إجازة، وكان بينزل يصلي العيد مع الده، وكنا بنبقى مبسوطين مع ولاده ومراته".

وقالت زوجة الشهيد البطل أحمد خالد صلاح: "عاوز أشكر سيادة الرئيس على الهدايا، وكنت أتمنى بنتي تسلم على حضرتك السنة الجاية، ونفسي لما تكبر تشوف باباها اللي ضحى بحياته الدنيا كلها وقفت معاها، وحضرتك مسبتناش هو ده كل اللي يهمنا".