فيديو.. أسرة الشهيد أحمد شحاتة تتلقى هدايا الرئيس: هنعدي وإحنا مع حضرتك

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، في منازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت لافتة الرئيس لتعويضهم عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك معهم مثلما وعدهم مشاركتهم الاحتفال بالأعياد كل عام، وتنظيم احتفال كبير لأسر الشهداء كل عام.

وتلقت أسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد شحاتة عبدالمقصود هدايا الرئيس، ووجّهت أرملة الشهيد رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي: "كل سنة وحضرتك طيب وإن شاء الله هنعدي إحنا ضحينا بأرواح غالية وهنعدي وإحنا مع حضرتك".

وقالت ابنة الشهيد: "حاسة إني فخورة بنفسي عشان بنت شهيد ودايما رافعة راسي ومتأكدة إن بابا مبسوط".