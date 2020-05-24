أسرة الشهيد مهتدي السيد عن هدايا معايدة الرئيس: شكرا إنه مش ناسينا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فى إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للإحتفال بهذه المناسبة المباركة، ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا.

جاءت لافتة السيد الرئيس لتعويضهم عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك معهم مثلما وعدهم الرئيس مشاركتهم الاحتفال بالأعياد كل عام وتنظيم احتفال كبير لأسر الشهداء كل عام.

وتلقت أسرة الشهيد البطل المقدم طيار مهتدي السيد مهتدي هدايا الرئيس، وقالت أرملة الشهيد: "شكرا لسيادة الرئيس على كل اللي عمله معانا.. ربنا يخليه ويبارك فيه ومتشكرة إنه مش ناسينا ومش ناسي بناتي".