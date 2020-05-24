نجل الرائد مصاب محمود الشريف للرئيس: انت بطل شجاع.. نفسي اطلع زيك

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، في منازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فى إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للإحتفال بهذه المناسبة المباركة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت لافتة الرئيس لتعويضهم عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك معهم مثلما وعدهم مشاركتهم الاحتفال بالأعياد كل عام، وتنظيم احتفال كبير لأسر الشهداء كل عام.

وتلقى الرائد مصاب محمود أحمد الشريف هدايا الرئيس، قائلا: "أنا كنت أثناء دورية لتأمين حدود الدولة على الساحل الشمالي الشرقي في رفح وحصل انفجار عبوة ناسفة، وبشكر الرئيس كل سنة وحضرتك طيب وكفاية التقدير ده لينا، وإحنا جاهزين في أي وقت يافندم، إحنا فداء للوطن".

وقالت زوجة الرائد مصاب محمود الشريف: "بقول للرئيس كل سنة وانت طيب وشكرا على تقديرك الدائم المستمر وعلى دعمك ويارب يحفظ ابناء مصر وجيش مصر".

وقال نجل الرائد مصاب محمود الشريف: "بحبك يا ريّس ونفسي أطلع زيك أنت وبابي.. أنت بطل شجاع".