إصابة نائب الرئيس السوداني السابق عمر البشير بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم، بإصابة كل من النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني السابق عمر البشير على عثمان محمد طه، والوزير الأسبق عبد الرحيم محمد حسين بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما للفحص وتأكد إصابتهما.

ووفقا لموقع صحيفة "آخر لحظة" السودانية، تم نقل عبد الرحيم أمس الأول، إلى مستشفى علياء إثر إصابته بحمى وضيق في التنفس، إلى جانب تأثره من داء السكري والضغط وقرر الأطباء إدخاله العناية المكثفة ولا يزال بها.

وفي وقت سابق كشفت النيابة العامة السودانية، تفاصيل جديدة عن وفاة القيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني الشريف عمر بدر، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.