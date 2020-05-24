كيا توفر أقنعة وجه للمنشآت الطبية في أمريكا

تواصل كيا موتورز التبرع بمعدات الحماية الشخصية للمستشفيات والمنشآت الطبية على الصعيد الوطني في أمريكا، ووفقا لما نشره موقع الشركة.

وانتهت كيا هذا الأسبوع من شحن أو تسليم دروع الوجه إلى مستشفيات Mercy Hospital & Medical Center و Loyola Medicine - Loyola University Medical في شيكاغو.

وتعتبر عمليات التسليم جزءًا من مبادرات كيا لتسريع الخير، التي تشمل تبرعات مستمرة للدرع الواقي للمرافق الطبية، للمنشآت في جورجيا ونيوجيرسي ونيويورك وجنوب كاليفورنيا.

ويتم تجميع دروع الوجه في مصنع Kia Motors Manufacturing Georgia، وتخطط العلامة التجارية للتبرع بأكثر من 300000 درع وجه على مستوى البلاد للمساعدة في مكافحة COVID-19، إضافة إلى ذلك تبرعت كيا بمليون دولار للشركاء غير الربحيين الذين يساعدون الشباب الأمريكيين الذين لا مأوى لهم.