فيديو.. والدة الشهيد عمر القاضي في ذكرى استشهاده الأولى: ربيت راجل

التقت كاميرا قناة "TeN" بوالدة الشهيد عمر القاضي في ذكرى استشهاده الأولى، بعد أن نال الشهادة بأول أيام عيد الفطر الماضي مع تكبيرات العيد.

وقالت السيدة راندا محمود والدة الشهيد البطل عمر القاضي، إنها تلقت خبر استشهاد ابنها عمر القاضي في مثل هذا الوقت من العام من ابنة عمه، مشيرة إلى أنها قبل تلقيها الخبر كانت تشعر بشعور غريب ونزلت بيت العائلة فوجئت بالجميع يرتدي ملابس الحداد، "عرفت وقلبي كان حاسس إنه هيحصل حاجة".

وأضافت والدة البطل عمر القاضي: "قولتله ياعمر خلي بالك من نفسك هيحصل حاجة، هشام عشماوي رجع من ليبيا قالي خليها على الله ياماما متخافيش، كنت قلقانة قوي المرة دي غير كل مرة سافر فيها، وكان يقولي خليها على الله يا ماما، أنا مش قايلك هبقى شهيد ولو جالك الخبر متزعليش".

وتابعت والدة الشهيد: "عمر ابني فضل يتعامل مع التكفيريين من أول دقيقة لآخر دقيقة، وهو مصاب لحد ما الكمين كله استشهد، وكان داخل عليه تكفيري بحزام ناسف، وسمعنا صوت عمر وهو بيقوله تعالالي ياض لو تعرف، لما بسمع صوت عمر بقول إيه الشجاعة دي، أنا ربيت وعارفة إني مربية راجل وكنت عارفة إني ابني مكانش هيطلع منه غير الرجولة ولا أذكيه على الله".

واستكملت والدة الشهيد: "ابني كانت ذخيرته خلصت ولما التكفيري كان هيوصله كان هيقتله ولكن عمر ضربه في وشه وبهدله وشه، وعمر منعه يفجر نفسه بالحزام الناسف".