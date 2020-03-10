والدة الشهيد عمر القاضي: كان راجل وأخد حقه وحق زملائه قبل الشهادة

قالت والدة الشهيد عمر القاضي، الذي استشهد صباح أول أيام عيد الفطر الماضي في هجمة إرهابية بالعريش، إن فقيدها كان مشهودًا له بالأخلاق، والطيبة، والرجولة والجدعنة، مؤكدةً: "كان راجل، ومكنش حد بيقصده في حاجة إلا لما كان بيعملهاله".

وأضافت خلال حوار مع مراسلة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "عمر أول من أُصيب في الكمين وآخر من استشهد فيه، وقتل 5 تكفيريين، وكل أفراد العساكر تعاملوا مع الإرهابيين، أخد حقه وحق زملائه قبل الاستشهاد".

وتابعت: "كل ما واحد من التكفيريين بيموت بحس إن حقه وزمايله بيرجع، وإعدام هشام عشماوي انتصار للشهداء، دم عمر عمره ما راح هدر ومش هيروح طول ما البلد في خير وأمن وأمان وتقدم، وده اللي كان بيتمناه".

وواصلت: "كان دايمًا يقولي متخافيش يا ماما الشهيد منزلته عظيمة عند ربنا، عمر كان بيزعل على زملائه الشهداء وكان بيحبهم وكان بيقول يا بختهم"، مشيرةً إلى أنه طلب الانضمام إلى القوات الخاصة بعد حادث الواحات: "ولما كان حد بيموت قالي ربنا يكتبهالي زيه".