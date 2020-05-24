"أوقاف الإسكندرية": لا مخالفات في العيد وبث الصلاة عبر مكبرات الصوت

واصلت غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية بمسجد سيدى أبو العباس المرسي برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، عملها في متابعة تنفيذ قرارات وزارة الأوقاف بشأن ما يتعلق بأول أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

واستقبلت الغرفة التقارير التي ترفعها اللجان التابعة للإدارات الفرعية، حيال شرح الوضع ورصد أي مخالفات.

وأكد الشيخ خشبة أن الأمور هادئة والأوضاع مستقرة بلا مخالفات وأن الرواد على قدر كبير من الوعي، مشيدا بالجهد المبذول من كل منتسبى الأوقاف قيادات وأئمة وإداريين وعمال بالثغر السكندري للمحافظة على بيوت الله .

وأوضح أن الجهود التي يبذلونها للتصدي لهذا الوباء بنشر الوعي والحفاظ على المساجد لا تقل أهمية عن الجهود التي تبذلها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تواجه هذا الوباء.

وأكد أنه تم بث صلاة العيد التي تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بمسجد المرسي أبو العباس لبث الفرحة والبهجة في النفوس.

يذكر أن هذه الغرفة قد تم تشكيلها منذ بدء الأزمة وما تزال تواصل عملها إلى الآن حيث يظل أعضاء هذه الغرفة في انعقاد شبه دائم منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد للاطمئنان على سير العمل وفق تعليمات الوزارة بشأن فيروس كرونا المستجد.