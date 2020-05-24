الجيزة تغلق الطرق المؤدية لمقابر المحافظة في العيد

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على منع التجمعات نهائيا بأي شكل من الأشكال خلال فترة العيد، موجها بغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد، مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح اليوم وحتى الجمعة المقبلة، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه راشد بمنع إقامة الملاهي الشعبية ورفعها في الحال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المناطق الواقع بنطاقها، بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، مع رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت المقبل.

وشدد على المسؤولين بجميع القطاعات باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.