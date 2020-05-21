السيسي لـ مدبولي: لو عاوز استثمارات بـ100 مليار جنيه للوحدات السكنية ضخ

طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساؤلا خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3"، بشأن التعديات على أراضي الدولة والبناء بشكل مخالف، قائلا: "يا ترى قائد المنطقة الشمالية في الإسكندرية بيمشي يلف يشوف الدنيا فيها إيه؟، أيوه يبص وده يعجبه وده ميعجبهوش، واللي ميعجبهوش يتكلم فيه، الموضوع مش بس قوات مسلحة أو شرطة، الموضوع كله الدولة المصرية، عاوزين نرجع مصر دولة تاني".

وأضاف السيسي، أنّه يجب أن تعود مصر دولة حقيقية بها التزام وانضباط من الجميع: "لازم كلنا نلتزم بالقانون وننفذه، الداخلية ولا الجيش لوحدهم هيقدروا"، مناشدًا بتوعية المواطنين بشأن الشراء من أصحاب العقارات المخالفة: "لو كان اللي هيبني ملقاش حد يشتري منه مكانش هيبني، هو بيبني عشان فيه ناس بتشتري منه".

وتابع الرئيس، موجّها حديثه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "لو الموضوع محتاج ضخ استثمارات بـ100 مليار أو 50 مليار عشان نعمل وحدات سكنية جديدة نضخ، مفيش مشكلة".

وأوضح: "معنى إن الناس بتشتري منه يعني فيه طلب كتير على السوق، وطالما فيه طلب يبقى الدولة مش قادرة توفي طلب المواطنين، إحنا نعمل وحدات سكنية جديدة وكثيرة وندخل المستثمرين معانا، نقولهم تعالوا اشتغلوا معانا وبيعوا للناس، بدل المنظر المؤلم للمواطن العادي لما يشوف مبنى 10 أدوار يتكسر".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.