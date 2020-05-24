ترامب يوجه رسالة تهنئة للمسلمين في عيد الفطر

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، رسالة للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال ترامب في رسالته التي نشرها موقع "البيت الأبيض" على الإنترنت: "أرسل وقرينتي كل التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وسائر أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بعيد الفطر"، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "العيد احتفال بالإفطار لدى المسلمين ويأتي عقب شهر رمضان الذي يتميز بالصيام والصلاة والتأمل، وغيرها من الشعائر الأخرى".

وتابع قائلا: "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح فيروس كورونا، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف الاستثنائية".

وأشار إلى أنه: "بينما يحتفل المسلمون بالفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة".

واختتم ترامب رسالته بالقول: "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا... كل الأمنيات بعيد فطر مبارك وسعيد".