"الجيش الأبيض" تحية من وزارة الثقافة لأبطال الطواقم الطبية المصرية

أصدرت وزارة الثقافة كليب غنائي جديد تقدم خلاله تحية إعزاز للطواقم الطبية في مختلف ربوع مصر تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، يعبر عن مشاعر الامتنان العامة تجاههم.

الكليب بعنوان "الجيش الأبيض"، ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، أداء كورال مركز تنمية المواهب ببورسعيد التابع للإدارة العامة للمواهب بالإدارة المركزية للشؤون الثقافية، كلمات عبده الزراع، الحان بدوي عبدالدايم، توزیع محمد نصر ومن إخراج محمد ربيع، ويضم لمحات ومشاهد من العمل المتواصل للفرق الطبية لعلاج المصابين بالفيروس المستجد.