الجيش الليبي: اعتقلنا 12 مرتزقاً سورياً جنوب طرابلس

بالتزامن مع تحذير قائد الجيش الليبي خليفة حفتر من أن "كل تركي وطئ الأرض الليبية وكل مرتزق أرسلته تركيا بات هدفا مشروعا لنيران المدافع"، أعلن الجيش، مساء أمس، أسر 12 مقاتلا سوريا في معسكر اليرموك، جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اعتقال "مرتزقة من حاملي الجنسية السورية"، وفقا لما نقله موقع "العربية".

كما أشار إلى أن "القوات المسلحة قامت باستهداف مجموعات داخل معسكر اليرموك بعد أن أوقعتهم في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر".

وأضاف البيان أن هذا الاستهداف "خلف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الحشد، كما قامت وحداتنا بأسر 12 مرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتبعون لهذه المجموعات".

بدوره أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 7 مقاتلين سوريين السبت في ليبيا.

إلى ذلك، نشر ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر عدداً من هؤلاء المرتزقة، لم يتسن التحقق من تاريخها.

أتى ذلك مع تأكيد قائد الجيش مواصلة القتال حتى النصر، قائلاً في كلمة بثت أمس "سنواصل القتال حتى رد المستعمر مذلولا"، ومتهما تركيا برغبتها في إعادة ليبيا إلى إمبراطورية "التخلف" بحسب تعبيره.