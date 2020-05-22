الحلقة 29 تعرض مشاهد حقيقية للقبض على الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا

خلال الحلقة 29 من مسلسل الاختيار تم عرض لقطات حقيقية للحظة القبض على الإرهابي عشماوي في الأراضي الليبية.

وجاء خلال المشاهد التي تم عرضها اقتحام المنزل الذي كان يختبئ فيه الإرهابي هشام العشماوي في ليبيا حيث كان يرتدي حزاما ناسفا إلا أنه تم السيطرة والقبض عليه وإرساله إلى مصر.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.