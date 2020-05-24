غلق الشواطئ والقرى السياحية في العين السخنة

أغلق مسؤولو محافظة السويس ومديرية الأمن بقيادة اللواء رجب عبدالعال وهيئة التنمية السياحية، شواطئ القرى في العين السخنة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

وتفقد مسؤولو المحافظة القرى السياحية، للتأكد من إغلاق الشواطئ وحمامات السباحة، ومنع تواجد مواطنين داخلها خلال عيد الفطر.

وجرى إغلاق شواطئ 90 قرية سياحية وفندق بالعين السخنة بالسويس، فيما حصلت 4 فنادق على موافقات باستقبال المواطنين دون استخدام شواطئ.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه لن يسمح لأحد بالنزول إلى الشواطئ بالعين السخنة أو حمامات السباحة.

وأشار محافظ السويس، إلى بذل جهود كبيرة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.