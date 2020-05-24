تصل للحبس 6 أشهر.. عقوبة خرق حظر التجوال في عيد الفطر

بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، يبدأ تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتطبيق حظر تجوال على المواطنين بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالي، حتى الجمعة المقبل، ضمن حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

واتخذت السلطات عددا من الإجراءات لتنفيذ القرارات، وبينها الانتشار الأمني الموسع في جميع أنحاء الجمهورية، ويطبق على المخالفين عددا من الإجراءات الحازمة.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، عقوبة خرق حظر التجوال خلال عيد الفطر المبارك، وفقًا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

عقوبة خرق حظر التجوال خلال عيد الفطر المبارك

أعلنت رئاسة الوزراء من قبل، أنّ العقوبة غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه والحبس، حال كسر حظر التجوال.

ووفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، على ألا تزيد العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى العقوبتين".

وتنص أيضًا المادة السادسة على أنّه يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.