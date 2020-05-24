رغم كورونا.. السيسي يشارك أبناء الشهداء فرحة عيد الفطر للعام الثالث

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

في العامين الماضيين، حرص الرئيس السيسي مشاركة أبناء الشهداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وفي الخامس من يونيو 2019، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بصحبة أسر وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تناول معهم إفطار العيد وقدم لهم الهدايا ودروع التكريم.

ومن قبل، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء شهداء الوطن من الجيش والشرطة الاحتفال بعيد الفطر بمركز المنارة في عام 2018، وأدى صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص الرئيس السيسي على مشاركة أبناء أسر الشهداء أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك لدعمهم.