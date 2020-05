5 أفلام عرض أول.. خريطة القنوات التليفزيونية في أول أيام عيد الفطر

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، يتابع الكثيرون خريطة القنوات التلفزيونية، خاصة بعد قرار رئاسة الوزراء، بتطبيق حظر التجوال للمواطنين من الـ5 مساءً.

وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

روتانا سينما

تعرض قناة روتانا سينما اليوم 5 أفلام عرض أول، وهي فيلم الكنز في تمام الساعة 5 ونصف مساءً، وفيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفيلم زحمة العيد الساعة 12 صباحًا، وفيلم عروسة وجوز عرسان الساعة 2 صباحًا.

MBC2

عرض فيلم The Intern الساعة 2 مساء، وفيلم Rise of the Guardians الساعة 4 مساء، وفيلم Hugo الساعة 6 مساء، وفيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them الساعة 8:30 مساء، وفيلم Jack the Giant Slayer الساعة 11 مساء.

سيما

عرض فيلم خلي بالك من زوزو 12.30 ظهرا، وفيلم التجربة الدنماركية الساعة 4 مساء، وفيلم عيال حبيبة 11 مساء.

MBC مصر

عرض فيلم زكي شان الساعة 12 مساءً، برنامج المفاجأة الساعة 2 مساءً، فيلم Singh Is Bliing الساعة 2:45 مساءً، وفيلم حصل خير الساعة 5 مساءً.

المسلسلات

قناة MBC مصر

تعرض مسلسل اتنين في الصندوق الساعة 4:15 مساءً، ومسلسل الخانكة الساعة 5 مساءً، ومسلسل ليالي أوجيني الساعة 8 مساءً.

قناة نايل دراما

عرض مسلسل واكلينها والعة "سبع صنايع" الساعة 12 مساءً، مسلسل جمع سالم الساعة 1 مساءً، مسلسل القمر آخر الدنيا الساعة 2 مساء.

قناة DMC

يعرض برنامج مطبخ الهوانم الساعة 12:30 مساءً.