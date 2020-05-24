مهنئا بالعيد وقرب عودة المساجد.. تفاصيل مكالمة جمعة للطيب

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس، اتصالا هاتفيًا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لفضيلته موفور الصحة والعافية، مثمّنًا دور فضيلته في خدمة الإسلام والمسلمين.

وشمل الاتصال، بحسب بيان الوزارة، الحديث عن فتح المساجد الجمع المقبل، وإقامة صلاة الجمعة 6 شوال بمسجد السيدة نفيسة، والجمعة 13 شوال بالجامع الأزهر بعدد محدود من العاملين بكل مسجد منهما، في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة، خاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد الماضي بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية.

وجرى التنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441 هـ الموافق5/6/2020، من الجامع الأزهر بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف، مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.

وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتناقش الدراسة في النصف الثاني من يونيو، من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.