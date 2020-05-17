تاكيدا لـ"الوطن".. وزير الأوقاف: لا ساحات لصلاة عيد الفطر هذا العام

أكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صحة ما نشرته جريدة "الوطن" منذ يومين، حول عدم وجود ساحات لصلاة العيد هذا العام.

وقال "جمعة"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزاء، إنَّ المساجد على مستوي الجمهورية ستنقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك عبر اذاعة القرآن الكريم ولن يتمّ فتح المساجد لأداء صلاة عيد الفطر.

وأوضح أنَّه سيتمّ التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لبث شعائر صلاة عيد الفطر من أحد المساجد الكبرى، حيث سيتمّ الاكتفاء بالعاملين بالمسجد والأوقاف ولن يفتح المسجد للمواطنين لأداء الصلاة وذلك حفاظًا على حياة الناس، ومراعاة للظروف الراهنة.

كانت "الوطن" نشرت الجمعة الماضية، على لسان مصادر بوزارة الأوقاف أكّدت أنَّه لا نية لإقامة صلاة العيد هذا العام، في الساحات بسبب تفشِّى وباء كورونا، وتحذير وزارة الصحة من التجمعات باعتبارها وسيلة لنشر الوباء.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنَّه إذا أقرت الجهات المختصة منع التجمعات في العيد، يجب الالتزام بذلك، ولا يجوز تجمُّع الأشخاص بما فيها صلاة العيد فى الساحات والشوارع.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إنَّ صلاة العيد تجوز فى المنزل، سواء الشخص وحده أو مع أسرته، وإذا صدّر قرار بأنّ الاجتماع لصلاة العيد فيه خطورة، وجب الامتثال ويمكن أن تصلي في البيوت مع الأسرة.

في سياق متصل، شهدت الجمعة الرابعة في شهر رمضان استمرار إغلاق المساجد، وأدى المسلمون الجمعة ظهراً بالمنازل، وهو ما فعله قيادات المؤسسات الدينية، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فيما لم ترصدّ الوزارة مخالفات، ، حول قرارات غلق المساجد.