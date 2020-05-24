الأوقاف تبدأ التجهيز للجمع المقبلة: الحفاظ على النفس موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء التجهيز لإقامة صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة.

وكلف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الله الجمال أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وأرضاها بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد 6 شوال 1441 هـ، الموافق 29 / 5 / 2020م، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وقرر وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة الجمعة: حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أمس إقامة شعائر صلاة الجمعة 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو الجاري بمسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وذلك في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد الماضي.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن صلاة الجمعة ستقام في هذا اليوم مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، حيث سيجرى نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التلفاز المصري.

وأشار الوزير إلى أنه جرى التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441هـ الموافق 5 يونيو المقبل من الجامع الأزهر بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.

وتابع: إن إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة سوف تقتصر على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وستناقش هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر له.

وتمنى وزير الأوقاف أن يرفع الله هذا البلاء عن مصر، قائلا: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".