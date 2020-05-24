طوكيو تسجل 14 إصابة بكورونا بينما تستعد اليابان لتخفيف القيود

أعلنت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الحاكمة في اليابان باتخاذ قرار بتخفيف القيود والاغلاقات المرتبطة بمكافحة الوباء.

من جانبها، قالت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، إن طوكيو أبلغت عن حالتين فقط أمس السبت، وهو أدنى رقم سُجل في يوم واحد منذ أعلنت اليابان حالة الطوارئ في الشهر الماضي. بينما جاءت أرقام اليوم قبل يوم من الإعلان المتوقع على نطاق واسع من قبل الحكومة برفع القيود على العاصمة وأربع محافظات أخرى.

وظل عدد الحالات الجديدة في طوكيو، التي زادت بسرعة في أواخر مارس وبلغت ذروتها في منتصف أبريل، مؤخرًا دون العتبة التي حددتها الحكومة المركزية لفرض إجراءات الطوارئ.كما أعلنت حكومة طوكيو عن ارتفاع اجمالي عدد الاصابات بها لـ 5138 حالة حتى يوم أمس السبت.

وتلقت تقارير عن ثماني وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس في اليوم نفسه، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 271.

ومن المتوقع أن يرفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ عن طوكيو وهوكايدو، وكذلك محافظات كاناجاوا وسايتاما وشيبا يوم غد الاثنين بناءً على نصيحة من الخبراء.من جانبه، قال وزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا، والمسؤول عن جهود الحكومة في الاستجابة للوباء، في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس السبت إن "الاتجاه الإيجابي مستمر" في المحافظات الخمس التي لا تزال تحت حالة الطوارئ، وذلك قبل الاجتماع المرتقب للحكومة مع لجنة من الخبراء يوم غد الاثنين، لتحديد ما إذا كان سيتم إنهاء طلبات التقييد الاجتماعي والاقتصادي.