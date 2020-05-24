الأعلى للإعلام يرصد أكثر من 600 ملاحظة على 25 مسلسلا في رمضان

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أنّ إجمالي الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها على 25 مسلسلا عرضت خلال شهر رمضان، تجاوزت 600 ملاحظة.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّه سيتم الانتهاء من كتابة تقرير ملاحظات الأسبوع الرابع اليوم، لافتا إلى أنّ أغلبها "تتطلبها الضرورة الدرامية ولا يرقى لاعتبارها مخالفة" بحسب تعبيره.

ورصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 130 ملاحظة، على 25 مسلسلا خلال الأسبوع الثالث في رمضان، والرقم هو الأقل مقارنة بالأسبوع الأول 219 ملاحظة والثاني 147 ملاحظة، ليصل إجمالي ملاحظات الأسابيع الثلاثة إلى 496.

كما رصد التقرير الإحصائي للجنة الشاشات في رمضان، 366 ملاحظة على 25 مسلسلًا، عُرضت خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، بواقع 219 ملاحظة في الأسبوع الأول، و147 ملاحظة في الأسبوع الثاني، تشمل 4 مخالفات.

وأشار التقرير، إلى انخفاض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة في الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 28 في الأسبوع الثاني.

كما رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 11 ملاحظة على برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال على قناة "mbc مصر"، خلال عرضه بالأسبوع الثالث في شهر رمضان.

وبذلك يرتفع عدد مخالفات برنامج رامز في الأسابيع الثلاث الأولى إلى 53 ملاحظة، إذ رصد التقرير الذي حصلت عليه "الوطن" 42 ملاحظة في أول أسبوعين بواقع 30 ملاحظة في الأسبوع الأول لعرض البرنامج خلال شهر رمضان.

وتبيّن من الرصد أنّ الملاحظات جاءت بواقع 19 لفظا متدنيا، و6 إيحاءات جنسية و5 تهكم وسخرية، بينما تم رصد 12 ملاحظة في الأسبوع الثاني.

ووفقًا لما ورد بالتقرير من رصد للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، تبين وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلًا، وشملت الملاحظات ألفاظًا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر، ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية، ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أكبر عدد من معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، تليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، وجاءت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

وأوضح التقرير، أنّ المسلسلات خلت في الأسبوع الثاني من أي مشاهد تخالف معايير تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف.