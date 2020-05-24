"الأوقاف" تتبرأ من ساحات العيد المخالفة: ليس في نطاق مسؤوليتنا

أكدت وزارة الأوقاف أنها غير مسؤولة عن أي مصليات للعيد تقام في الشوارع والطرقات، وأن تلك المسؤولية تقع على عاتق مؤسسات أخرى بالدولة، تقوم بدورها في مراقبة تلك المخالفات.

وأوضحت الوزارة، بحسب تصريحات خاصة لـ"الوطن" من مصادر مسؤولة بها، أن الوزارة مسؤولة عن إقامة أي صلاة للجمعة داخل المساجد أو الزوايا أو المصليات والتي يقدر عددها بـ 150 ألف مصلٍ، وفي حالة ثبوت أي مخالفة داخل تلك المصليات سيتم معاقبة من قام بها.

وشددت الوزارة، على أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة مسؤولة أيضا حال مشاركة أي إمام أو عامل أو مسؤول بالوزارة في مخالفة دعوية خارج نطاق المساجد حيث ستنهى خدمته فورا.

يذكر أن وزارة الأوقاف فتحت اليوم تحقيق عاجل في ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن إقامة ساحة لصلاة العيد في نبروه بمحافظة الدقهلية.